В Черкасской области открыто производство по факту массовой гибели рыбы в пруду

Как сообщили УНИАН в Черкассырыбохране, 4 сентября государственными инспекторами Черкассырыбохраны на арендованном пруду «Лозоватском» площадью 10,85 га в Шполянском районе был выявлен факт незаконного спуска воды и большое количество погибшей рыбы на дне пруда. Работниками Черкассырыбохраны составлен акт о гибели рыбы. Установлено, что из-за незаконного спуска воды погибла рыба вида карась в количестве более 379 тыс. голов. По методике расчета сумма убытков, нанесенных рыбному хозяйству Украины, составляет более 46 млн 360 тыс. грн.

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По данному факту прокуратурой Шполянского района Черкасской области 9 сентября открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод).