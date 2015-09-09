Роботы займутся охраной Большого Барьерного рифа (фото, видео)

Отмечая бедственное положение Большого Барьерного рифа у берегов Австралии, ученые назвали его главного врага и разрушителя – морскую звезду Acanthaster planci. Бороться с вредителями будут созданные автономные роботы.

Как сообщает Naked-science со ссылкой на Cnet, сейчас, по оценке ученых, площадь повреждений на Большом Барьерном рифе составляет около 344 кв. км. В этом виноваты климатические изменения, вредные выбросы, но самый главный враг рифа – морская звезда «Терновый венец» из семейства Acanthasteridae, питающаяся полипами рифообразующих кораллов. Каждые несколько лет происходит вспышка популяции морской звезды, в частности за последние 50 лет были зафиксированы три демографических взрыва. В итоге, вместо того, чтобы прогнозируемо увеличиться, количество кораллов на рифе снизилось примерно на 50%.

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Чтобы бороться с бедой, в университете Квинсленда построили робота COTSbot, назначением которого станет непримиримая борьба с морской звездой. Он будет автономно (без троса) патрулировать рифы под водой, обнаруживать врагов и делать им смертельную инъекцию желчных солей из своей пневматической руки. Морская звезда умирает в течение 24 часов. Первые ходовые испытания COTSbot уже прошли на Мортон-Бэй, специалисты отметили, что робот покажет преимущество перед ручным истреблением звезд дайверами. Один непрерывный дозор COTSbot может длиться до 8 часов, в арсенале у него будет 200 инъекций. Запуск робота в Большой Барьерный риф намечен на декабрь текущего года.