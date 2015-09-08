В США умер редчайший белый аллигатор

Как пишет The Daily Mail, рептилия, которая с рождения страдала от редкого генетического заболевания, влияющего на пигментацию, прожила в аквариуме зоосада большую часть своей жизни, сообщает Lenta.ru.

На момент смерти аллигатору по кличке Пятнышко (Spots) было 28 лет.

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Как сообщается на странице института природы Одюбона (Audubon Nature Institute) в Facebook, из 5 миллионов американских аллигаторов лишь 15 особей могут похвастаться подобной окраской.

Пятнышко был обнаружен в Луизиане в 1986-м сотрудниками одной из организаций по защите природы. Спустя четыре года его передали в зоопарк Нового Орлеана.

«Как и все белые животные, они [аллигаторы] очень уязвимы перед солнечным светом и хищниками. Нам повезло, что у нас была возможность видеть такое чудо, как это редкое и прекрасное животное», — отметил управляющий директор Audubon Aquarium Рич Тот (Rich Toth).

Он уточнил, что в дикой природе шансы на выживание белого аллигатора практически равняются нулю.

В ближайшее время сотрудники аквариума проведут вскрытие рептилии, чтобы определить причину его смерти.

Больше всего американские аллигаторы распространены в дикой природе в Луизиане и Флориде. В последней их численность превышает миллион особей. Кроме того, этот штат является единственным в мире местом, где аллигаторы и крокодилы сосуществуют вместе.

Также во Флориде, Техасе и Луизиане широко распространено разведение аллигаторов для получения кожи. Ежегодно в этих штатах производится около 45 тысяч шкур и 150 тысяч килограммов мяса.