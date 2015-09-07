Глобальное потепление не приведет к гибели белых медведей: они спасутся благодаря оленям и гусям - ученые

Глобальное потепление не приведет к гибели белых медведей, сообщают Метеовести со ссылкой на журнал PLoS ONE.

Согласно предыдущим исследованиям, к 2068 году для белых медведей могут наступить голодные времена: таяние льда приведет к тому, что минимум 180 дней в год хищники будут отделены от тех мест, где они добывают пищу, например, охотятся на тюленей.

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Однако теперь биологи уверяют: от голода медведей спасут северные олени карибу, которые обитают на западном побережье Гудзонова залива, а также белые гуси и их яйца. Медведи уже начали осваивать приемы охоты на карибу и гусей. Как поясняют специалисты, основным составляющим рациона должны стать все-таки олени: их размер практически идентичен размерам тюленя, а на поимку животного у белого медведя уходит примерно такое же количество энергии, как и во время охоты на тюленя.