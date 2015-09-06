В Черкасской области в Днепре из-за жары массово гибнет рыба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской ОГА, массовая гибель рыбы произошла из-за аномальной жары и естественного цветения воды.

Как пояснил начальник управления рыбохраны в Черкасской области Дмитрий Дядык, из-за этих факторов развились сине-зеленые водоросли, которые, образуя пленку, перекрыли доступ солнца к воде, в результате чего начал падать уровень кислорода. Сейчас его уже подняли до 4 мг/куб. дм, а до этого он едва достигал показателя 0,18 мг/куб. дм.

Читайте такжеВ Минприроды России заявили о затяжной депрессии воблы

Погибшую рыбу утилизировали в местном скотомогильнике, а ситуацию на Днепре стабилизировали, заверил Дядык. Однако чтобы полноценно восстановить местный рыбный фонд путем искусственного и естественного воспроизводства, необходимо 3-4 года. Сейчас доступ к водоему для рыбаков ограничен.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября на подводящем канале к Днепру вблизи села Леськи рыбинспекторы зафиксировали факт массовой гибели рыбы.