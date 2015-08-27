Greenpeace: Российские военные проводят учения в заповеднике, где обитают исчезающие виды животных

В Ульяновской области РФ на территории проектируемого национального парка и нынешнего заказника проводятся масштабные военные учения с тысячами военнослужащих, 170-тонными паромами и танками, сообщает Greenpeace.

В учениях участвуют до 6 тысяч военных, в программе демонстрация более 700 единиц техники, в том числе танков.

Greenpeace отмечает, что по закону это не может происходить на территории заказника.

"Режим охраны этого заказника прямо запрещает всё, что может нарушить почвенный покров. Гринпис направил обращение в Главную военную прокуратуру с просьбой пресечь нарушение закона при проведении учений", - говорится в сообщении.

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Кроме того, заказник ещё в 2013 году, должен был получить более высокий статус охраны – национального парка. Парка до сих пор нет, а теперь его территории угрожают масштабные военные учения.

Активисты отмечают, что на территории заказника живёт много редких животных: восемь видов растений и три вида птиц – беркут, орёл-могильник и белохвост – занесены в Красную книгу России. Ещё семь видов включены в Красный список редких и исчезающих на территории Ульяновской области.

Согласно законодательству России, действия, которые могут привести к разрушению мест обитания краснокнижных видов, не допускаются.