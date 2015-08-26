Биологи расследуют массовую гибель китов у берегов Аляски

Представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) уже назвали эту массовую гибель аномальным случаем, пишет "Вокруг света".

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С начала мая на островах у западного берега Аляски и вдоль южного берега полуострова были найдены тела 11 полосатиков, 14 горбатых китов, одного серого кита и еще четырех китов, вид которых пока не установлен. Большинство из них погибли у островов Кадьякского архипелага.

"Согласно нашей основной версии массовую гибель китов вызвало цветение ядовитых водорослей в Тихом океане, - рассказывает представитель NOAA доктор Тери Роулз. - Но у нас нет никаких доказательств этого. На данный момент мы не можем назвать причину, по которой киты выбросились на берег".

Вместе с тем биологи выражают крайнюю обеспокоенность количеством погибших у берегов Аляски китов. По предварительным данным, в этом году их смертность в районе превысила свой средний исторический показатель втрое.

Специалисты NOAA уже занялись официальным расследованием причин массовой гибели китов, в ближайшее время к ним присоединятся ученые из других организаций, в том числе из Канады. Однако, как отмечают представители управления, этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет и не привести к какому-либо результату. По статистике, начиная с 1991 года причины не были установлены в 32 из 61 документально подтвержденного случая массовой гибели китов. В 29 раскрытых случаях виновниками были названы различные инфекции, биотоксины, взаимодействие с человеком и недоедание.