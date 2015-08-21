В Новой Зеландии охотники по ошибке застрелили четырех редких птиц

Это произошло после того, как по ошибке были убиты несколько особей, находящихся под угрозой исчезновения, передает Би-би-си.

Местным охотникам разрешили отстреливать на этом острове, что недалеко от Окленда, птиц пукеко, или султанских куриц.

Читайте такжеУченые назвали причину повышенной агрессивности городских птиц

Вместо этого охотники застрелили четырех нелетающих редких птиц такахе, которые имеют похожую окраску, но в два раза больше пукеко.

Эти птицы находятся под угрозой исчезновения, в мире осталось только около 300 особей.

Власти Новой Зеландии заявили, что очень огорчены инцидентом. По словам чиновников, охотники были тщательно проинструктированы.

Ранее УНИАН сообщал, что в национальном природном парке «Тузловськие лиманы» в Татарбунарском районе Одесской области, расставлены сотни браконьерских сеток, в которых погибло множество птиц.