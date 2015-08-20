Депутаты хотят расспросить директора столичного зверинца о жизни зоопарка

Об этом говорится в ее обращении к секретарю Киевсовета. "Учитывая появление многочисленных сообщений в СМИ о пропаже и вероятной, продаже руководством Киевского зоологического парка животных (в частности, тигрят), а также ненадлежащего ухода за животными, предлагаю включить в повестку дня ближайшего пленарного заседания Киевсовета вопрос относительно отчета директора Киевского зоологического парка Кирилла Трантина относительно состояния содержания и ухода за животными", - пишет она.

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Назарова убеждена, что у ее коллег тоже накопилось немало вопросов к директору зоопарка и не только по поводу исчезновения тигров.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о таинственном исчезновении четырех новорожденных тигрят. По договору, их якобы на безвозмездной основе передали на кормление частному лицу на 10 лет. По указанному в договоре адресу, животных журналисты не нашли.

Затем, появилась информация, что тигрят вернули в зоопарк.