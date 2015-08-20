Ученые определили вес древних мамонтов и ленивцев

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Royal Society Open Science, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Science News, сообщает Лента.ру.

Предложенный учеными метод основан на трехмерном сканировании ископаемых костных останков вымерших крупных млекопитающих и последующей оценке объема и массы их тела путем сравнения с известными данными о современных животных. Модель использует информацию о 14 живых млекопитающих, начиная от 90-килограммового благородного оленя (Cervus elaphus) до 2,7-тонных африканских слонов (Loxodonta).

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Анализ показал, что шерстистый мамонт, костные останки которого исследовали ученые, имел массу 3635 килограммов. Другое вымершее животное — гигантский ленивец (Megatherium americanum) — весило 3705 килограммов.

Шерстистые мамонты жили в Сибири и вымерли около четырех тысяч лет назад. Обитавшие на земле гигантские ленивцы достигали шести метров в длину, жили в Северной Америке и вымерли около десяти тысяч лет назад. Самыми распространенными версиями вымирания животных являются изменение климата и антропогенное воздействие.

Как сообщал УНИАН ранее, серия резких изменений климата в последние 60 тысяч лет была главной причиной исчезновения мамонтов и других представителей мегафауны ледникового периода, о чем ученым рассказали отложения льда в Гренландии и ДНК древних животных.