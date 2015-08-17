Ученые бьют тревогу: из Арктики могут исчезнуть сиговые виды рыб

Ученые России, Норвегии и Франции вернулись из Еркуты. Два месяца орнитологи, гидрологи, почвоведы изучали флору и фауны арктической земли. Результаты оказались несколько шокирующими, передают Вести.Ямал.

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Впервые на территории бассейна специалисты поймали горбушу и ершей в больших количествах. Эти рыбы могут плохо повлиять на популяцию сиговых. Во-вторых, на Еркуте не обнаружили следов сибирских леммингов и уток. Ученые связывают это с холодами и затянувшимися дождями. Зато себя обнаружили белые совы.

«Изменения, которые мы регистрируем, действительно происходят и могут привести к таким последствиям, которые мы сейчас даже не можем себе представить», - говорит заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара уральского отделения РАН Александр Соколов.