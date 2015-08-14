Американские ученые рассказали о реакции диких медведей на дроны

Во время серии экспериментов животные внешне не проявляли беспокойства, однако частота их сердечных сокращений возрастала в среднем в полтора раза в абсолютном большинстве случаев, передает Lenta.ru. Максимальный скачок в показателях исследователи зафиксировали у медведицы, которая сопровождала своих детенышей (на 123 удара в минуту больше, чем в спокойной обстановке). Показатели работы сердца у медведей быстро восстанавливались после того, как беспилотник улетал. В ходе экспериментов ученые провели 17 полетов. В 11% случаев были зафиксированы изменения в поведении животных.

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Интервал, который требовался на восстановление нормального пульса, в 99% случаев составлял около 30 минут для матери с детенышами, около 16 минут для спящей самки и в пределах 5 минут для самца-подростка. Длительность периода, который требуется животному на восстановление, ученые связывают с уровнем выбрасываемых в кровь катехоламинов, физиологически активных веществ, к группе которых относятся адреналин и норадреналин, отвечающие за возбуждение и вырабатываемые надпочечниками.

Норму для черного американского медведя, или барибала, составляют 60-90 ударов сердца в минуту, в зависимости от возраста особи (с годами показатель снижается) и того, находится ли животное в спячке. Информацию о колебаниях ритма ученые получили с помощью заранее надетых на медведей ошейников с GPS-приемниками и датчиками, фиксировавшими сердечную активность.

Исследование завершилось 12 октября 2014 года, однако его результаты не публиковались. В конце года власти США запретили полеты беспилотников над территорией всех национальных парков в стране.