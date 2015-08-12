Ученые обнаружили "ручной" вид карликовых лемуров

По мнению ученых, то, что лемуры не боятся людей, свидетельствует о том, что они были долгое время изолированы на острове, сообщает New Scientist.

Как говорит Чарли Гарднер, исследователь из Университета Кента, "Я уверен, что мы могли бы их потрогать, если бы захотели. Они не бежали к нам, но и не убегали, просто сидели, замерев на своих ветках".

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Гарднер обнаружил лемуров со своей женой, Луизой Джаспер, во время отпуска, который они проводили на острове, под названием Носи Хара в апреле.