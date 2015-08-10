Часть бабочек может полностью вымереть к 2050 году - ученые

Многие виды бабочек могут полностью исчезнуть во многих странах Европы и по всему миру из-за растущей засушливости климата, связанной с глобальным потеплением.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Climate Change.

"До того, как я начал это исследование, я и не подозревал, что изменение климата в столь большой степени влияет и еще способно повлиять на жизнь животных и растений. Если говорить о бабочках, чувствительных к засухе, и, возможно, о других видах этих насекомых, ток середине столетия многие из них могут исчезнуть почти повсеместно. Для ограничения этих потерь, мы должны начать восстанавливать их среду обитания и снижать объемы выбросов СО2", — заявил Том Оливер (Tom Oliver) из университета Эксетера (Великобритания).

По расчетам Оливера и его коллег, вероятность выживания сразу шести видов бабочек – глазков-бархатниц, краеглазок, толстоголовок, капустниц, репниц и брюквенниц – близка к нулю, даже если правительства всех стран мира будут предпринимать активные меры по их спасению.

Британские экологи пришли к такому тревожному выводу, проанализировав данные по тому, как менялись ареалы обитания этих насекомых в последние годы и как они реагировали на различные климатические аномалии.

В рамках этого исследования ученые использовали данные, собранные ими сами и их коллегами в рамках проекта Butterfly Monitoring Scheme, участники которого следят за жизнью бабочек в 129 разных точках Великобритании.

Сопоставив то, как насекомые реагировали на аномалии сегодня, Оливер и его коллеги составили карты ареалов обитания каждого вида бабочек в середине текущего столетия, используя официальные прогнозы по росту глобальных температур, подготовленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН.

Ученые не были готовы увидеть такие результаты – вероятность выживания всех шести видов бабочек, остро реагирующих на недостаток воды в окружающей среде, равнялась нулю или была близка к нему. Даже когда Оливер и его коллеги переключились неблагоприятного прогноза на вариант, подразумевающий снижение выбросов СО2 и защиту экосистем, эта вероятность повысилась лишь до 6-10% для большинства бабочек и 42% в отдельных случаях.

Почему последствия изменения климата столь серьезные? Как объясняют авторы статьи, у этого есть несколько причин, в том числе изначально небольшие и фрагментированные популяции этих бабочек, а также их медленная скорость эволюции, которая не позволит им достаточно быстро приспособиться к засушливому климату 21 века.

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По этой причине ученые призывают власти Великобритании прочих стран усилить меры по восстановлению среды обитания для этих насекомых и снизить объемы выбросов парниковых газов. С другой стороны, даже это не гарантирует того, что эти бабочки или хотя бы часть из них выживут, заключает Оливер.