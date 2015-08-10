Ученые обнаружили в океане "невероятно страшный" вид глубинной рыбы

Это создание принадлежит к отряду морских чертей или удильщикообразных и классифицируется как представитель отряда ласиогнатов. Морское чудище было найдено на глубине примерно 1,5 километра и получило видовое название Lasiognathus dinema. Об этом сообщает vesti.ru.

Рыба была обнаружена во время исследовательской экспедиции 2011 года, целью которой являлось изучение влияния разлива нефти с платформы Deepwater Horizon на глубоководную морскую жизнь. Классифицирован вид был после изучения трех особей женского пола. Размер самой большой из них достигает 12,7 сантиметра.

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Жизнь на таких глубинах может показаться непростой, учитывая давление в 154,6 килограмма на квадратный сантиметр. Свет сюда почти не проникает. Однако он может исходить от некоторых существ, которые генерируют свое собственное биохимическое освещение. Борьба за пищу в такой суровой среде обитания ведется постоянно.

"Нам еще многое предстоит узнать о наших океанах, и открытие этого вида подтверждает, что еще очень многие виды, таящиеся на глубине, остаются неизученными, – рассказывает соавтор исследования Трейси Саттон из Юго-Восточного университета Nova. – Каждый раз, когда мы направляемся в глубоководную экспедицию, есть шанс обнаружить нечто, ранее не известное науке. Каждая экспедиция – возможность узнать новое о нашей планете и о различных существах, для которых она является домом. Жизнь на таких глубинах поистине удивительна".