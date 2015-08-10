У берегов Австралии заметили крайне редкого белого кита (фото, видео)

Как сообщает Seven News, кит был замечен наблюдателями с вертолета. Если подтвердится, что это и правда Мигалу, - это будет первый случай в истории, когда кита удалось увидеть с такого близкого расстояния.

По данным департамента окружающей среды Квинсленда, Мигалу впервые был замечен в 1991 году. В течение многих лет белого горбатого кита видели в разных местах по всей Австралии. Есть даже Твиттер, посвященный миграции Мигалу. Однако, как отметил Оскар Питерсон, который увлекается изучением Мигалу с 90-х годов, полученные в понедельник снимки, не совсем убедительны.

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"Полученные фотографии неубедительны. Он кажется очень ярко-белым, в то время как в прошлом году он был с желтоватым оттенком", - отмечает исследователь Петерсон.

Мигалу известен как единственный полностью белый горбатый кит на планете. В переводе с диалекта аборигенов Квинсленда, "Мигалу" означает "Белый друг". Его обычная среда обитания – район Большого Барьерного рифа, но кит ежегодно плывет кормиться крилем (мелкими морскими рачками) в водах Антарктики.