Ученые обнаружили 500 новых видов животных в Охотском море

Об этом сообщила заместитель начальника экспедиции по науке Марина Малютина, передает Би-би-си. "Это в том числе ракообразные, моллюски и другие виды", - сказала она на пресс-конференции по итогам исследования.

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По словам специалиста, комплексного анализа глубоких вод Охотского моря не делали вовсе, и ранее были известны лишь 50 видов животных в этом водоеме.

Научно-исследовательское судно "Академик Лаврентьев" работало в Курильской котловине с 5 июля по 6 августа.

Предыдущие немецко-российские глубоководные экспедиции изучали биоразнообразие Японского моря и Курило-Камчатского желоба.