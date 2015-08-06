Ученые обнаружили 500 новых видов животных в Охотском море
11:24, 06 августа 2015Спасение видов
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Немецко-российская глубоководная научная экспедиция SokhoBio обнаружила 500 новых видов животных в акватории Охотского моря.
Ранее были известны лишь 50 видов животных в этом море/ fish.gov.ru
Об этом сообщила заместитель начальника экспедиции по науке Марина Малютина, передает Би-би-си. "Это в том числе ракообразные, моллюски и другие виды", - сказала она на пресс-конференции по итогам исследования.
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По словам специалиста, комплексного анализа глубоких вод Охотского моря не делали вовсе, и ранее были известны лишь 50 видов животных в этом водоеме.
Научно-исследовательское судно "Академик Лаврентьев" работало в Курильской котловине с 5 июля по 6 августа.
Предыдущие немецко-российские глубоководные экспедиции изучали биоразнообразие Японского моря и Курило-Камчатского желоба.
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