Белые медведи бьют рекорды заплывов под воду

Ученые стали свидетелями того, как одно животное находилось под водой три минуты десять секунд, сообщает издание Washington Post со ссылкой на журнал Polar Biology, передает Lenta.ru.

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Ранее белые медведи заплывали в среднем на 30 секунд, а обладатель предыдущего рекорда нырнул на 70 секунд (в поисках бурых водорослей).

Заплыв на три минуты был отмечен у берегов Шпицбергена. Слабый и истощенный медведь, по словам ученых, попытался добраться до тюленей, которые вылезли на плавучую льдину. В привычном для хищника климате от жертвы его отделяли бы многочисленные льдины, за которыми он мог бы спрятаться. Однако в открытом море медведю оставалось только нырять глубоко под воду. Несмотря на рекордный заплыв, тюленям удалось уйти от хищника.

Ученые отмечают, что белые медведи способны с удивительной быстротой приспосабливаться к климатическим изменениям: они мигрируют к северу и переходят на новые виды пищи (дельфинов, например). Однако им вряд ли удастся за несколько десятилетий, пока Арктика стремительно теряет свои льды, уподобиться ластоногим и превратиться в морских жителей. Отдельные стратегии адаптации вряд ли смогут спасти целую популяцию, считают экологи.