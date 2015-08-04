Активисты требуют у Госрыбагентства проверить факты браконьерства на Херсонщине

Об этом сообщил сопредседатель «Ассоциации зеленых Украины» Александр Щербань.

Он отметил, что к активистам обратились жители села Кизомис Белозерского района Херсонской области.

«Люди жалуются на бесконтрольный, наглый вылов рыбы, который проводится при полном попустительстве или даже поддержке должностных лиц, которые должны обеспечивать надзор за соблюдением природоохранного законодательства в регионе», - заявил Щербань.

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Граждане отмечают, что должностные лица местной рыбинспекции «крышуют» незаконный промысел и покрывают браконьеров. Законопослушные рыбаки, которые за счет продажи рыбы содержали свои семьи, пока не имеют возможности рыбачить.

"Ведь все протоки Днепра «засыпаны» браконьерскими сетками и находятся под присмотром неизвестных лиц. Люди неоднократно обращались в различные инстанции - и все напрасно. Незаконный вылов рыбы продолжается", - отметили в «Ассоциации зеленых Украины».

Активисты требуют, чтобы глава Госрыбагентства проверил предоставленную информацию и сообщил о результатах.