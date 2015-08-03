Ученые нашли одно из последних мест обитания мамонтов

По мнению исследователей, на месте раскопок в Барабинской равнине можно обнаружить "молодые" останки животных возрастом до 10 тысяч лет, передает Русская служба Би-би-си.

Данная находка позволяет предположить, что район был одним из последних в истории мест обитания мамонтов.

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"Такого раньше мы не раскапывали: это классическая грязевая ванна на зверовом солонце, место, куда приходили крупные травоядные млекопитающие, чтобы полежать в грязи и съесть глину определенного минерального состава, при этом они втаптывали кости уже погибших животных в этот субстрат", — рассказал заведующий лабораторией ТГУ Сергей Лещинский.

Кроме того, в экспедиции принимали участие студенты из Франции и Казахстана.

Ранее УНИАН сообщал, что серия резких изменений климата в последние 60 тысяч лет была главной причиной исчезновения мамонтов и других представителей мегафауны ледникового периода, о чем ученым рассказали отложения льда в Гренландии и ДНК древних животных.