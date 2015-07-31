Зоологи открыли новый вид семейства псовых впервые за 150 лет

Однако недавнее генетическое исследование показало, что это два совершенно разных вида.

Данное открытие пополнило биоразнообразие семействапсовых, к которому относятся собаки, волки, лисы и шакалы — с 35 обитающих на планете видов до 36, сообщает vesti.ru.

"Это исследование — первое открытие нового вида семейства псовых, которое было совершено за последние 150 лет", — рассказывает Клаус-Петер Копфли (Klaus-Peter Koepfli) из Смитсоновского института сохранения биоразнообразия в Вашингтоне, США.

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Работу вели Копфли и его коллега Роберт Уэйн (Robert Wayne) из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Результаты предыдущих исследований указали на то, что африканский шакал, на самом деле, может быть подвидомсерого волка. Эти исследования были основаны на результатах анализа митохондриальной ДНК, которая передается по материнской линии. От этого и отталкивались исследователи в своей новой работе.

Для того чтобы продолжить изучение данного вопроса, Уэйн и его коллеги использовали для анализа образцы ДНК шакалов, собранных в Кении два десятилетия назад и хранившихся всё это время в лабораторных морозильниках. Затем они попросили своих коллег из Африки и Евразии переслать им ещё несколько образцов ДНК шакалов. Масштабный ДНК-анализ продемонстрировал несколько непривычную историю эволюции семейства псовых.

"Оказалось, что небольшие животные золотистого цвета — шакалы из Восточной Африки — на самом деле являются представителями новых видов, несколько отличающихся от серых волков. Этот новый вид мы назвали африканским золотым волком", — рассказывает Уэйн.

Авторы нового исследования отмечают, что ранее зоологи относили африканских и евразийских шакалов к одному виду, поскольку они имеют очень похожее строение черепа и схожую морфологию зубов. Тем не менее, генетический анализ подтвердил, что это два отдельных вида, которые эволюционировали по двум разным наследственным линиям уже, по крайней мере, миллион лет.

Более того, оказалось, что две рассматриваемые наследственные линии не слишком тесно связаны друг с другом. Африканский вид более тесно связан с волками и койотами, чем с шакалами, что и объясняет их новое официальное название — африканский золотой волк.

Результаты исследования были описаны в статье журнала Current Biology.