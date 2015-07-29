Двое жителей Зимбабве предстанут перед судом в связи с убийством льва

Тем временем местная экологическая организация утверждает, что заказчиком убийства был американский турист, передает Русская служба Би-Би-Си.

По делу обвиняются профессиональный охотник Тео Бронкхорст и фермер Онест Траймор Ндлову. Как утверждают следователи, они вступили в сговор, чтобы убить знаменитого льва, не имея соответствующей лицензии. Теперь охотник и фермер обвиняются в браконьерстве.

Между тем, по мнению местной экологическая организации "Отряд сохранения Зимбабве", заказчиком убийства был американский турист

По мнению экологов, американец заплатил фермеру и охотнику 55 тыс. долларов за то, чтобы они вместе с ним вышли на ночную охоту.

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О гибели льва Сесила стало известно 27 июля. Лев был пронзен стрелой из лука, а затем его добили из ружья. После этого зверя обезглавили и содрали с него кожу.

"Самое грустное то, что теперь, когда Сесил мёртв, следующий лев в иерархии, Джерико, скорее всего убьет всех его львят", - сообщил специалист по охране окружающей среды Джони Родригес.