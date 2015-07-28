В Бангладеш обнаружили всего 100 тигров, животные продолжают исчезать

Последний подсчет популяции тигров в мангровом лесу Бангладеш неприятно поразил ученых. Животных осталось не более 100 особей, тигры в стране исчезают на глазах.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на Agency France-Presse, последний учет тигров в мангровых лесах проводился в 2004 году, тогда ученые зафиксировали 440 особей. Теперь в живых осталось не более сотни. На этот раз зоологи использовали для определения популяции скрытые камеры в лесу, а не подсчет следов лап хищников, как ранее, и в итоге получили более точный результат.

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В граничащей с Бангладеш Индии, по оценке исследователей, сейчас насчитывается 2 тыс. 226 особей бенгальских тигров. Ученые полагают, что эта цифра преувеличена. По словам профессора зоологии бангладешского университета Jahangirnagar Мунирула Хана, новые данные подтвердили худшие опасения специалистов. По информации Всемирного фонда дикой природы, численность тигров во всем мире упала со 100 тыс. в 1900 году до цифры около 3 тыс. 200 в наши дни.

Напомним, в начале текущего года власти Индии отчитались о росте популяции тигров в стране на 30%. Данные были получены после переписи хищников в рамках правительственной программы «Проект тигр».