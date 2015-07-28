Ученые назвали причину повышенной агрессивности городских птиц

К такому выводу они пришли, изучив поведение американских певчих воробьев семейства овсянковых (Melospiza melodia), передает Lenta.ru со ссылкой на журнал Behavioral Ecology.

Команда исследователей наблюдала за реакцией воробьев-самцов на запись пения другого самца, отмечая, как часто птицы пытаются приблизиться к динамику или атаковать его. Представители вида, обитавшие в мегаполисах, опередили по агрессивности сельских собратьев.

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Сначала ученые предположили, что поведение птиц зависит от численности популяции в том или ином регионе и доступности необходимых растительных материалов для строительства гнезда. Однако после экспериментов выяснилось, что ключевую роль играет количество доступной еды. Чем ее больше, тем чаще певчие воробьи переходят в нападение. Подтверждением послужило то, что сельские птицы становились агрессивнее после появления на их территории кормушек с едой.

Ученые не смогли установить, связана ли агрессия воробьев с тем, что они воспринимают богатую едой территорию как более ценную и стремятся ее защитить, либо же это их реакция на потенциальных воров.

Ранее выдвигались предположения, что на поведение городских птиц оказывает влияние соседство с людьми.