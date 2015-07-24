В Бразилии браконьеров будут выслеживать дроны
08:09, 24 июля 2015Спасение видов
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Власти Бразилии рассматривают возможность использования беспилотников для пресечения ряда преступлений, в том числе использования принудительного труда на отдаленных ранчо и браконьерства.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По словам чиновников, семь операторов дронов уже прошли подготовку и готовы в ближайшем будущем приступить к исполнению обязанностей.
Планируется, что они смогут отслеживать также незаконный лов рыбы и вырубку леса.
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Ранее сообщалось, что биологи хотят спасать носорогов от браконьеров с помощью камер в рогах животных. Британские борцы за охрану природы создали систему, которая должна помешать браконьерам уничтожать носорогов.
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