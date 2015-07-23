Ученые считают, что серия резких изменений климата, а не люди, уничтожили мамонтов

Об этом говорится в статье, опубликованной в Science, сообщает РИА Новости.

"Даже в те времена, когда людей не было в этих регионах, на их территории все равно происходили массовые вымирания. Если к ним добавить сегодняшние антропогенные факторы и фрагментацию окружающей среды, порождаемой глобальным потеплением, у нас возникают серьезные вопросы насчет того, что ожидает наш мир в будущем", — заявил Алан Купер из Австралийского центра древней ДНК в Аделаиде.

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Купер и его коллеги выяснили, что появление человека в северных регионах Земли и в Новом Свете вряд ли послужило главной причиной вымирания мамонтов, шерстистых носорогов, гигантских ленивцев и прочих представителей мегафауны, сопоставив то, как выглядела ДНК различных видов древних животных с тем, как менялся климат планеты за последние 50-60 тысяч лет.

Это сравнение показало, что многие виды мегафауны вымирали в некоторых уголках планеты или полностью исчезали с ее лица во время эпизодов резких потеплений климата – так называемых интерстадий, которые отделяли один ледниковый период от другого.

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К примеру, американские короткомордые пещерные медведи и гигантские ленивцы исчезли в ходе одного из последних межледниковий еще до того, как человек проник в Америку. С другой стороны, многие евразийские виды мегафауны, вроде зубров или мамонтов, сосуществовали с древними людьми на протяжении десятков тысяч лет до их исчезновения или резкого сокращения в численности популяции.

В пользу того, что мамонты и прочие представители мегафауны вымерли по климатическим причинам, говорит и анализ ДНК растений, существовавших в то время. Как выяснили Эске Виллерслев и его коллеги еще в 2014 году, одной из причин исчезновения мамонтов могло быть то, что их любимая пища – клевер и прочие травянистые растения – исчезли из приледниковых регионов незадолго до их вымирания.

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Как подчеркивает Купер, неожиданно высокая роль климата в вымирании мегафауны ни в коем случае не говорит о том, что руки человечества были абсолютно чисты в этом вопросе. Вполне возможно, что древние охотники-собиратели добивали те виды животных, которые не смог полностью уничтожить климат, заключает генетик.

Как сообщал УНИАН ранее, ученые отмечают, что сегодня около 40% видов амфибий находится под угрозой вымирания и примерно четверти млекопитающих угрожает исчезновение.

Международная группа биологов заявляет, опираясь на данные по частоте исчезновения видов флоры и фауны в прошлом, что сейчас на Земле действительно происходит шестое массовое вымирание животных, вызванное не природными причинами, а деятельностью человека.