В мире отмечают день китов и дельфинов

Памятная дата отмечается с 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел, передает Би-би-си. Oхота на китов, а также торговля китовым мясом были широко распространены по меньшей мере 200 лет. Сейчас этот промысел запрещен. Однако китовое мясо до сих пор подают в некоторых ресторанах Японии.

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По данным WWF, на сегодняшний день в мире насчитывается около 80 видов китов и дельфинов. Несмотря на предпринимаемые экологами меры, некоторые подвиды до сих пор находятся под угрозой исчезновения.

Кроме празднования Всемирного дня китов и дельфинов, многие страны учреждают и национальные дни китов. Например, Австралия, начиная с 2008 года, решила отмечать Национальный день китов в первую субботу июня, а в США Всемирный день китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния - 21 июня.

Существует еще одна дата для проведения мероприятий Всемирного дня китов и дельфинов - 19 февраля, когда отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).