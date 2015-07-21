Биологи хотят спасать носорогов от браконьеров с помощью камер в рогах животных

Умное устройство, работающее в режиме реального времени, было разработано некоммерческой организацией Protect и уже успешно применяется, сообщает Lenta.ru.

Система, инициатором создания которой был биолог Пол О'Доног, включает в себя пульсометры, встроенные камеры и использует GPS-метки.

Читайте такжеВ США умер последний самец северного белого носорога

Пульсометры имплантированы под кожу носорогов. Если сердце животного начинает биться быстрее или же ритм, напротив, замедляется, операторы колл-центра получают сигнал тревоги. Затем активируются маленькие камеры, установленные в рогах. Кожаный ошейник вокруг шеи животного отслеживает и предоставляет операторам координаты млекопитающего. Это нужно для того, чтобы оперативно реагировать, в случае, если камера зафиксирует нападение браконьеров.

Борцы за охрану природы надеются, что установка системы заставит браконьеров прекратить атаки на носорогов, которые в последнее время сильно участились особенно в Южной Африке.