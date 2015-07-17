Власти Австралии объявили войну бездомным котам

Увеличение некастрированных и нестерилизованных бездомных котов и кошек привело к тому, что они поставили на грань исчезновения около 20 видов млекопитающих, 20 видов птиц и 30 видов растений, пишет "Моя планета".

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Представитель министерства природных ресурсов страны Грег Хант заявил, что вопрос необходимо решить в течение пяти лет, чтобы "остановить вымирание и сохранить наши особенные национальные виды". В первую очередь, по мнению властей, необходимо защитить сумчатого муравьеда, горного карликового опоссума, кроличьего и золотистого бандикута, кистехвостого скального валлаби, короткомордого кенгуру, чернохвостую сумчатую куницу, а также узконогих сумчатых мышей с острова Кенгуру.

В менее бедственном положении, которое, однако, впоследствии может ухудшиться, сегодня находятся беличий поссум (или беличий кускус), эмблема австралийского штата Виктория, и горный кускус. Эта ситуация, по словам Грега Ханта, требует "немедленного вмешательства".

Власти уже думают над тем, каким способом будут истреблено такое огромное количество бездомных животных. Однако они уже заверили мировую общественность, что будут использовать самые гуманные способы умерщвления бездомных котов и кошек. По плану их количество будет сокращено к 2020 году. На реализацию проекта планируют потратить около $750 тыс., в ходе которого правительство как вариант рассматривает обустройство на севере страны специальной огороженной территории для бездомных полосатых. Решение министерства природных ресурсов поддержали власти всех штатов.

В настоящее время Австралия имеет один из наиболее высоких показателей вымирания представителей живой природы: с момента прихода на континент европейцев страна навсегда потеряла около 30 видов млекопитающих. Бездомные кошки, пожары, развитие агропромышленного комплекса, экологические проблемы привели к тому, что сейчас, по словам Ханта, около 1800 видов отмечены в Австралии как "находящиеся на грани вымирания". И Австралия в решении этого вопроса рассчитывает на помощь других государств.