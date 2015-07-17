Из-за глобального потепления белые медведи могут вымереть за 10 лет - ученые

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science, передают РИА Новости.

Как показывают спутниковые наблюдения, глобальное потепление сильнее всего проявляется в приполярных широтах, из-за чего животные сильнее всего почувствуют последствия климатических изменений. К примеру, как показали недавние наблюдения за состоянием белых медведей, они могут исчезнуть уже к 2025 году.

Джон Уайтман из университета штата Вайоминг в Ларами (США) и его коллеги решили проверить, насколько хорошо белые медведи могут справляться с голодом.

Белые медведи добывают пищу на поверхности льда, где их белоснежная шкура помогает им подкрадываться к тюленям. Если льда нет, то медведь будет лишен камуфляжа и у него не будет шансов поймать тюленя.

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Как объясняют авторы статьи, многие их коллеги считают, что при наступлении голодовки у белых медведей начинается своеобразная "ходячая спячка" – скорость обмена веществ в их организме снижается, но при этом они продолжают бодрствовать.

Уайтман и его коллеги решили проверить, так ли это на самом деле. На побережье Аляски и Канады ученые вешали на шею медведям ошейники со встроенными маячками GPS, и вводили под их кожу набор электронных градусников.

Результаты наблюдений показали, что никакой "ходячей спячки" не наступало – медведи продолжали активно перемещаться, и температура их тела падала незначительным образом. Наблюдалась обратная картина – пик их активности приходился на летние месяцы, а меньше всего медведи двигались поздней осенью и зимой. Это означает, что белые медведи гораздо более уязвимы к действию голода и изменения климата, чем ученые считали ранее.