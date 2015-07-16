Пять стран запретили вылов рыбы в Арктике
Представители Норвегии, Дании, США, Канады и России подписали декларацию по предотвращению нерегулируемого коммерческого вылова рыбы в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
Об этом сообщили в Госдепе США, передает "Европейская правда".
Вышеуказанные страны намерены позволить своим судам осуществление любого коммерческого промысла в этом районе только после его урегулирования в соответствии с международным механизмам.
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Они также намерены создать совместную программу научных исследований с целью улучшения понимания экосистемы в данном регионе.
"Резкое сокращение арктического морского льда и других экологических изменений в Арктике в сочетании с ограниченностью научных знаний о морских ресурсах в этом районе требуют осторожного подхода, чтобы предотвратить нерегулируемый рыбный промысел", - говорится в документе.