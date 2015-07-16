В Японии построили прозрачный бассейн для слонов

Огромный бассейн длиной 65 м и глубиной 3 м построили для пяти индийских слонов, возраст которых разнится от 3 до 20 лет, пишет "Моя планета". В бассейне сделаны прозрачные стенки из акрилового стекла, чтобы посетители могли наблюдать за тем, как животные купаются.

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Месторасположение бассейна также выбрано неслучайно: его поставили около дороги, чтобы проезжающие на машинах туристы могли получше разглядеть то, как спокойно слоны чувствуют себя в воде.

Так как слоны являются довольно пугливыми животными, смотрители сафари-парка решили приучать их к новому водному развлечению постепенно. Сначала огромных жителей парка водили по пустому бассейну, а потом наполнили его водой.

Сейчас слоны чувствуют себя в бассейне комфортно. В естественной среде обитания они часто купаются в водоемах. Именно поэтому, по словам Дайсуке Такеути, специалиста парка по связям с общественностью, организаторам и пришла в голову идея организовать бассейн: "Мало кто из нас знает, что слоны умеют плавать, и мы хотим, чтобы посетители парка это увидели", - подчеркнул он.

Бассейн со слонами будет доступен для посетителей сафари-парка до середины октября.