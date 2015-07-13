Супруга премьера Японии планирует разводить пчел в его резиденции
11:46, 13 июля 2015Спасение видов
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Супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ намерена обустроить пасеку в официальной резиденции премьера в центре Токио, поселив там около 10 тысяч пчел.
REUTERS
Как сообщают японские СМИ, Акиэ Абэ рассчитывает, что первый сбор домашнего меда будут сделан уже в этом году, передает Русская служба Би-Би-Си.
Жена японского премьера, скорее всего, вдохновилась примером супруги президента США Барака Обамы, которая также содержит пчел в Белом доме.
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В апреле прошлого года супруги Абэ посетили Вашингтон, и две первых леди, среди прочего, обсуждали проблему сокращения популяции пчел в мире.
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