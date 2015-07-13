Супруга премьера Японии планирует разводить пчел в его резиденции

Как сообщают японские СМИ, Акиэ Абэ рассчитывает, что первый сбор домашнего меда будут сделан уже в этом году, передает Русская служба Би-Би-Си.

Жена японского премьера, скорее всего, вдохновилась примером супруги президента США Барака Обамы, которая также содержит пчел в Белом доме.

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В апреле прошлого года супруги Абэ посетили Вашингтон, и две первых леди, среди прочего, обсуждали проблему сокращения популяции пчел в мире.