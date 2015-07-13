Наводнение в индийском заповеднике: погибли не менее 10 львов, около 100 оленей и более 2 тысяч антилоп

Жертвами наводнения в Гирском заповеднике в штате Гуджарат на западе Индии стали тысячи животных. Об этом сообщил национальный телеканал NDTV, передает ТАСС.

Муссонные ливни в этой части страны привели к разливу рек и затоплению свыше 10 тыс. кв км лесных массивов, где обитают редкие виды животных. По данным министерства окружающей среды, в наводнении погибли тысячи обитателей заповедника, в том числе не менее 10 львов, свыше двух тысяч антилоп нильгау и винторогих антилоп, около ста пятнистых оленей, десятки кабанов.

Гибель азиатских львов вызвала особое беспокойство природоохранных служб. В Гирском заповеднике до наводнения насчитывалось лишь 523 особи, и это последнее место обитания азиатского льва в мире.

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После схода паводковых вод лесникам удалось обнаружить в наиболее пострадавших районах Амрели и Бхавнагар свыше 80 истощенных львов. В ближайшие недели местные власти будут завозить в места их обитания туши животных, чтобы помочь восстановиться ослабевшим хищникам. Некоторым из них была оказана медицинская помощь.

Во время наводнения, вызванного рекордным количеством осадков, за последние две недели погибли свыше 40 человек, тысячи крестьян были эвакуированы, затоплены поля и населенные пункты, экономика Гуджарата понесла серьезные убытки.