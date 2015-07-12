В Бразилии погибли более 10 тысяч рыб

В Бразилии более десяти тысяч рыб погибли в ожидании переселения в крупнейший в мире пресноводный аквариум.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Channel News Asia, инцидент произошел в городе Кампу-Гранди, штат Мату-Гросу-ду-Сул.

Поскольку ожидалось, что гигантский аквариум будет построен к концу 2014 года, в ноябре были завезены рыбы из Африки, Азии и Океании. Однако строительство затянулось, и водных животных поместили во временные аквариумы. На их содержание было выделено 5,2 миллиона бразильских реалов, передает Folha de Sao Paulo.

Читайте такжеВ новом национальном парке на севере России уже хотят разрешить промышленный вылов рыбыКак отмечается, около 80 процентов рыб не выдержали температурного режима, десять процентов погибли из-за болезней, еще столько же не смогли пережить транспортировку. Кроме того, власти штата утверждают, что на смертность рыб могла повлиять недостаточная очистка воды.

Расследованием инцидента занялась прокуратура штата.

Стоимость строительства гигантского аквариума оценивается в 170 миллионов бразильских реалов. Сдачу объекта в эксплуатацию перенесли на неопределенный срок.