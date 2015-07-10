Изменение климата поставило шмелей в Европе на грань выживания

Изменения климата поставили под угрозу выживание шмелей в Северном полушарии - в Европе и Северной Америке.

Рост температуры заставляет насекомых из семейства настоящих пчел оставлять привычные ареалы, но на север, к большей прохладе, шмели по неизвестной пока причине не летят, пишут биологи в статье для Science, передает Новое время.

Исследование подытожило более 423 тысяч наблюдений за 67 видами шмелей, шедших с 1901 года. Выяснилось, что южная граница мест обитания насекомых сдвинулась на около 300 километров к северу. В то же время северный предел сохранился, в итоге ареал обитания насекомых ощутимо уменьшился.

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Биологи предположили, что шмели переносят жару хуже, чем, к примеру, бабочки. Первые сформировались в отличие от последних не в тропических областях, а в умеренном поясе. Ученые заподозрили, что на севере не хватает нужных шмелям растений, или же колонии насекомых слишком малы, чтобы закрепиться на новом месте.

Исследователи призвали людей помочь шмелям пережить климатические сложности и не исчезнуть с лица Земли. Биологи пояснили, что для этого стоит высаживать любимые этими насекомыми растения - малину, молочай, мелиссу.