Экологи призывают Исландию прекратить экспорт мяса исчезающих финвалов

Международное сообщество должно оказать давление на Исландию, чтобы страна прекратила экспортировать мясо финвалов, охота на которых запрещена уже более 20 лет, заявила РИА Новости специалист Всемирного Фонда дикой природы (WWF) по сохранению видов Ли Генри.

"Исландия продолжает экспортировать мясо финвалов в Японию, несмотря на международные протоколы, запрещающие коммерческий вылов и международную торговлю этими видами", — сообщила она.

Финвал является близким родственником синего кита и был почти полностью истреблен в середине прошлого века. Охота на финвалов запрещена с 1982 года, однако в 2006 году Исландия в одностороннем порядке возобновила коммерческую охоту на этих животных.

Читайте такжеБелые медведи могут полностью исчезнуть к 2025 году - экологи

Внимание к проблеме вновь привлекла известная голливудская актриса Памела Андерсон. Ранее она обратилась с открытым письмом в адрес России с призывом воспрепятствовать судну, перевозящему на борту 1,7 тысячи тонн мяса финвала из Исландии в Японию, совершить проход через Северный морской путь. С данной просьбой актриса обратилась к президенту РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле пока не знают о просьбе Андерсон.

"Очень важно международное давление на правительство Исландии, также как и давление со стороны исландской общественности. Международное сообщество, народ Исландии должны обеспечить соблюдение Исландией международных соглашений, вводящих мораторий на китобойный промысел и торговлю, а также публично заявить о прекращении охоты на финвалов", — отметила Генри.

По ее словам, Фонд дикой природы уже обращался с петицией к правительству США с просьбой ввести санкции против исландских компаний, поддерживающих коммерческий китобойных промысел и участвующих в торговле.