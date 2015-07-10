Соучредитель Microsoft пожертвовал $4 миллиона на изучение акул и скатов

Соучредитель Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) пожертвовал 4 миллиона долларов на нужды проекта Global FinPrint, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Inquisitr.

Организаторы называют Global FinPrint первым в мире глобальным видеоисследованием обитающих на коралловых рифах акул и скатов. Таким образом они рассчитывают собрать данные о численности этих рыб в акваториях мира.

Проект стартует в августе 2015 года, подсчеты будут вести в течение трех лет. Исследователи разместят камеры на глубине от 10 до 100 метров в трех ключевых географических зонах: индо-тихоокеанской области, включающей в себя акватории Индийского и Тихого океанов, тропической зоне Атлантического океана и рядом с островами, расположенными у южного и восточного побережья Африки.

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Перед каждой камерой поставят небольшую клетку с приманкой. Аппаратура рассчитана на запись до 80 минут видео. Если в этот период поблизости окажутся акулы или скаты, то запах приманки привлечет их к камере. Похожий метод используется учеными при подсчете количества снежных барсов и тигров в различных природных зонах.

Устроители рассчитывают, что полученные данные помогут им в деле сохранения акул и скатов от вымирания.

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Проект возглавили ученые из университета Стоуни-Брук и Флоридского международного университета. К ним присоединились коллеги из университета имени Джеймса Кука и Австралийского института морских исследований (AIMS).

Пол Аллен ушел из Microsoft в 1983 году, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. Он основал Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. Согласно рейтингу журнала Forbes, размер принадлежащего Аллену капитала составляет 17,5 миллиардов долларов по данным на 2015 год.