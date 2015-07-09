Мозамбик: популяция львов выросла благодаря браконьерам - ВВС

Как сообщает ВВС Украина, браконьеры, которым нужны только слоновьи бивни, оставляют туши, которые становятся пищей для львов.

Они также оставляют живых слоников, которые являются легкой добычей для львов.

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Экологи из крупнейшего мозамбикского игрового парка Niassa Reserve говорят, что число львов существенно увеличилось, хотя в то же время за последние четыре года там убили до 7 тысяч слонов.

Во многих других частях Африки популяция львов уменьшается.