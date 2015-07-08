В России заметили, что гималайский медведь стал объектом неконтролируемого истребления

Минприроды РФ сообщило, что рассматривается вопрос о внесении гималайского медведя в Красную книгу России, передает РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину взять под личный контроль спасение популяции гималайского медведя в России. Как следует из ответа депутатам, в Минприроды их обращение поступило из управления президента по внутренней политике.

"В настоящее время обоснование о включении гималайского медведя в обновленные списки Красной книги РФ находится на рассмотрении комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды России. Окончательное решение по обновленным спискам видов животных, подготовленным к включению (исключения) в Красную книгу РФ, Минприроды России еще не принималось", — говорится в ответе ведомства за подписью замминистра, главы Рослесхоза Ивана Валентика.

Читайте такжеБелые медведи могут полностью исчезнуть к 2025 году - экологи

В России гималайский медведь обитает на территории Приморского и Хабаровского краев. Его численность сокращается из-за высокой чувствительности животного к деятельности человека, а также массовой охоты.

В депутатском запросе отмечалось, что в последние 20 лет гималайский медведь стал объектом целенаправленного неконтролируемого истребления охотниками Дальнего Востока.

Согласно тексту запроса, если в 1990-х годах популяция гималайского медведя в России оценивалась в 7 тысяч особей, то после исключения его в 1997 году из Красной Книги России и присвоения в 1999 году ему статуса охотничьего вида данный хищник в настоящий момент на грани исчезновения.