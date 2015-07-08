Британцы изменят законодательство по охоте на лис
16:01, 08 июля 2015Спасение видов
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Парламент Британии просят проголосовать о внесении изменений в действующие законы относительно охоты на лис в Англии и Уэльсе в начале следующей недели.
На лис хотят охотиться с большим количеством собак / wikipedia.org
Таким образом правительство хочет привести действующую практику в Англии и Уэльсе в соответствие с шотландской, передает ВВС.
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Сообщается, что в Шотландии во время охоты на лис можно использовать неограниченное количество собак, а в Англии и Уэльсе - лишь двух.
Премьер Британии Дэвид Кэмерон сказал, что он даст депутатам возможность "обсудить вопросы, а потом свободно проголосовать".
В свою очередь пресс-секретарь Кэмерона отметила, что глава правительства Британии "дал понять, что верит в свободу охоты".
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