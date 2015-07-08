Британцы изменят законодательство по охоте на лис

Таким образом правительство хочет привести действующую практику в Англии и Уэльсе в соответствие с шотландской, передает ВВС.

Читайте такжеВ России проведут перепись амурских тигров

Сообщается, что в Шотландии во время охоты на лис можно использовать неограниченное количество собак, а в Англии и Уэльсе - лишь двух.

Премьер Британии Дэвид Кэмерон сказал, что он даст депутатам возможность "обсудить вопросы, а потом свободно проголосовать".

В свою очередь пресс-секретарь Кэмерона отметила, что глава правительства Британии "дал понять, что верит в свободу охоты".