Белые медведи могут полностью исчезнуть к 2025 году - экологи

Американские экологи провели масштабный анализ состояния популяций белых медведей в Арктике и пришли к выводу, что эти топ-хищники Заполярья могут полностью исчезнуть к 2025 году, если человечество не предпримет мер, говорится в отчете Службы рыбных ресурсов и дикой природы США, передает РИА Новости.

"Полярные медведи сейчас находятся в чрезвычайно опасном положении. Существует ряд мер, которые мы можем предпринять для того, чтобы замедлить сокращение в их численности, однако в конечном итоге единственный способ спасти их заключается в снижении объемов парниковых выбросов", — поясняет Ребекка Ноблин (Rebecca Noblin) из фонда Polar Bears International.

Почти два десятка экологов под руководством Майкла Ранге (Michael Runge) из Центра изучения дикой природы при Геологической службе США в городе Лорел пришли к такому выводу, проследив за изменениями в численности белых медведей и климатическими процессами в Арктике на протяжении последних 20 лет, и попытавшись распространить их на следующие десятилетия.

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Во время этих расчетов ученые рассматривали два возможных сценария, в одном из которых уровень выбросов парниковых газов оставался на текущем уровне, а во втором – с учетом тех обязательств, которые были приняты в рамках Киотского протокола и будущих мер по замедлению изменения климата.

Парадоксальным и крайне тревожным образом, оба варианта расчетов показали, что численность белых медведей заметным образом сократится в ближайшие годы из-за сокращения площади льда, крушений нефтяных танкеров и прочих антропогенных катаклизмов и ряда других факторов. В первом случае белые медведи рискуют полностью исчезнуть к 2025 году в результате обвального сокращений численности в ряде ключевых популяций на территории Аляски и Сибири.

Раскрыв столь тревожные масштабы угрозы для состояния белых медведей, экологи выработали ряд мер, которые, как они надеются, позволят медведям находить пищу в голодные месяца и годы, помогут уменьшить степень контактов между животными и человеком и замедлить сокращение в их численности.

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Однако главная проблема, как подчеркивают авторы доклада, заключается не в антропогенных факторах и недостатке пищи, а в изменении климата и связанным с ним сокращением площади морских льдов, где белые медведи живут и добывают пищу. Эту проблему будет решить крайне сложно из-за того, что этому мешают экономические интересы ряда стран мира.

"Главные игроки в этой политической игре просто не могут согласиться друг с другом. Китай и США, у них есть свои собственные промышленные и политические интересы, и у них, да и в мире в целом, нет консенсуса на тот счет, что следует делать и как эти меры следует осуществить", — заключает Игорь Поляков из университета Аляски в Фейрбэнксе (США).