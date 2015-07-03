В США отказались признать мустангов видом, которому угрожает вымирание

Петицию об охране мустангов как редкого вида еще прошлым летом подали борющиеся за права животных организации Friends of Animals и The Cloud Foundation. Активисты указывали на опасность исчезновения десятков тысяч диких лошадей на территории десяти западных штатов от Калифорнии до Монтаны, передает РИА Новости.

По мнению защитников животных, мустанги образуют самостоятельную популяцию, которая эволюционировала из аборигенных видов на протяжении многих тысяч лет. Однако природоохранное ведомство в своем вердикте пришло к выводу, что лошадь — это лошадь, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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"Хотя поведение домашних и диких животных одного вида может различаться… мы находим, что данная петиция не представляет убедительной информации, что североамериканская дикая лошадь может быть явно выделена из других популяций лошадей", — говорится в заявлении федеральной службы.

Бюро по управлению землями в США, с деятельностью которого активисты связывают сокращение популяции мустангов, считает их не аборигенным видом, а потомками лошадей, завезенных европейцами в XV-XVI веках. Некоторые из мустангов являются лошадьми, одичавшими уже в современное время, заявляют специалисты бюро.