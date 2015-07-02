В Австралии глобальное потепление заставило ящериц менять пол

Об этом ученые сообщили на страницах журнала Nature.

Известно, что пол у многих рептилий определяется не только набором хромосом (у агам это Z и W: набор ZZ у самцов и ZW — у самок), но и температурой среды, в которой созревают отложенные ими яйца. Однако впервые в дикой природе хромосомная система оказалась вытеснена температурной, сообщает Lenta.ru.

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Артур Джордж (Arthur Georges) и его коллеги из Канберрского университета с 2003 года работали с бородатыми агамами на территории штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Оказалось, что с 2003 по 2011-й из-за аномально жаркой погоды доля самок (полноценных с точки зрения анатомии, физиологии и поведения, но с «мужским» набором хромосом, ZZ) выросла с 6 до 22 процентов.

Более того, такие «трансвеститы» оказались более крупными, здоровыми и способными откладывать примерно вдвое больше яиц, чем обычные самки. «Папы, превратившиеся в мам, становятся лучшими мамами», — отмечает Джордж.

Когда же самки-«трансвеститы» спаривались с обычными самцами, у их потомства оставались исключительно Z-хромосомы. Таким образом, глобальное потепление вытесняет нормальных самок из популяции и угрожает уничтожить хромосомную систему определения пола. Пол будущих агам все чаще выбирается в соответствии с температурой среды, где находятся яйца.

Хотя этот способ помогает ящерицам оперативно реагировать на климатические изменения, создавая оптимальный баланс между самцами и самками, его преобладание приведет к обратному эффекту: неожиданный скачок температур рискует привести к резкому падению числа особей одного из полов и тем самым угрожает популяции вымиранием.