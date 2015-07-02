Крымские цапли после аннексии переселились на материк - эколог

Об этом в Киеве 2 июля рассказал исполнительный директор Украинского общества охраны птиц Олег Дудкин, сообщает Радио Свобода.

«Пресные воды Днепра, ранее доступные для полуострова, опреснили Сиваш – огромную водно-болотную территорию. И в течение трех десятков лет на этой территории образовался пресноводный водно-болотный комплекс птиц. В настоящее время исчезла пресная вода, и весь комплекс цапель мигрировал в более северные районы нашей страны», – сказал Олег Дудкин.

Читайте такжеПод Одессой загорелись плавни Днестра, огонь охватил 13 гектаров (фото, видео)Он уточнил, что до того, как прекратилась подача днепровской воды на полуостров, там проживало семь видов цапель, однако их основные колонии сейчас исчезли. Они мигрировали на территорию Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей. Дудкин утверждает, что это значительно усилило нагрузки на водно-болотные угодья этих четырех областей.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, поставки воды на полуостров прекратили.