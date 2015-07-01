В Австрии учителя отстранили от работы из-за убийства кроликов на уроке

Дети, присутствовавшие на уроке биологии, и их родители попросили директора школы уволить педагога, пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Local.

Учитель разводил кроликов дома. Одно животное он решил принести на занятие. Застрелив кролика из пневматического пистолета с выдвигающимся ударным стержнем, преподаватель разделал его на глазах у класса.

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На следующий день он принес второго кролика. Узнав от других школьников, что педагог собирается убить животное на занятии, ученики стали умолять его не делать этого, предлагая купить животное. Учитель отказался, заявив, что съест кролика на ужин.

Ученики и их родители стали писать жалобы в социальных сетях. Директор школы пообещал расследовать этот инцидент, а также отстранил учителя от работы.

Ранее сообщалось, что радиоведущий в Дании разозлил слушателей, забив крольчонка во время прямой трансляции его программы. Тогда защитники прав животных призвали к бойкоту станции.