Ученые обнаружили у птиц способность к образованию слов

Способность к образованию слов до сих пор считалась исключительным умением человека. Группе орнитологов из Швейцарии, Великобритании и Австралии удалось доказать, что этим умением обладают и птицы, пишет "Моя планета".

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Объектом исследования стали птицы из семейства воробьиных - шилоклювые тимелии, которые обитают в засушливых районах Австралии. Акустический анализ их щебета выявил, что пернатые используют два акустических элемента: A и B (англ.), комбинируя их в устойчивые сочетания: AB и BAB. Опытным путем ученые установили, что для птиц это не бессмысленный набор звуков, а примитивные слова, которые они употребляют в определенных ситуациях. Так, возвращаясь из полета, тимелии издают комбинацию звуков AB, а когда общаются с птенцами во время кормления, используют BAB.

Исследователи записали птичью "речь" и воспроизводили для тимелий, следя за их реакцией. Они заметили, что, когда звучал сигнал для кормления птенцов - BAB, птицы смотрели на свои гнезда. А когда они слышали "слово" AB - поворачивали головы в стороны подлетающих сородичей. Ученые решили поэкспериментировать и вырезали из звукосочетания BAB первый звук, оставив AB. Оказалось, что это звукосочетание производит тот же эффект, что "приветствия" подлетающих птиц.

"Нам впервые удалось убедиться, что способность генерировать новое значение путем перестановки бессмысленных звуковых элементов существует не только у человека, - сказал соавтор исследования Саймон Таунсенд из Цюрихского университета. - Несмотря на то что два звуковых сигнала структурно очень похожи, они произносятся в совершенно разных поведенческих контекстах, и слушающие их птицы способны улавливать разницу".

Исследовали надеются, что их выводы позволят узнать больше об эволюции человеческого языка и его превращении из примитивного звукоподражания в сложную языковую систему.