Западноафриканских львов назвали видом, который находится на грани исчезновения

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на организацию.

"Несмотря на успешные охранные действия в Южной Африке, лев остается в списке уязвимых видов за счет снижения численности в других регионах. Западноафриканская субпопуляция включена в список видов, которые находятся на грани исчезновения. Быстрое снижение численности также зафиксировано в Восточной Африке - исторической среде обитания льва", - отмечает организация.

Львы вымирают в связи с сокращением среды обитания, уменьшения добычи в результате конкуренции со стороны человека. Кроме того, человек убивает и самих львов, в том числе для использования костей хищников и других частей тела в традиционной медицине.

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В список уязвимых видов попала африканская золотая кошка, а новозеландский морской левпереведен из класса уязвимых в класс вымирающих.

В целом, по подсчетам МСОП, под угрозой исчезновения, на сегодня находятся 22784 вида флора и фауны. 85% из них страдают из-за сокращения среды обитания или ее ухудшения.