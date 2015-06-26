На севере Австралии заявили о нашествии тарантулов

Австралийский город Манингрида оккупировали 25 тысяч тарантулов. Как сообщает Metro, ядовитые пауки заполонили улицы населенного пункта, в котором проживает около двух тысяч человек, передает Lenta.ru.

Специалист-арахнолог Роберт Рейвен (Robert Raven) заявил, что ученые пока не могут дать ответа на вопрос, чем именно вызвано нашествие пауков. По словам специалиста, обычно в одном месте наблюдается максимум 200-300 особей тарантулов. Рейвен считает, что причиной миграции пауков могло стать изменение условий обитания на прежнем месте их жительства, также их могло привлечь обилие пищи в городе.

Австралийское издание The Land уточняет, что большая часть ядовитых пауков обосновалась в необитаемой местности у поймы реки. По данным издания, к месту обитания тарантулов на экскурсию приезжали местные школьники, а некоторые обитатели города во время посещения местности даже трогали ядовитых существ. О случаях укусов людей тарантулами, не сообщается.

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Тарантулы, атака которых может быть смертельна для некоторых животных, не представляют опасности для жизни человека. По болевым ощущениям укус паука напоминает укус шершня и вызывает отек. Также он может вызвать длительную рвоту.