В Австралии поймали редкую гигантскую акулу

Австралийские рыбаки случайно выловили в Бассовом проливе гигантскую акулу Cetorhinus maximus - эти животные относятся к числу самых больших, загадочных и малоизученных обитателей планеты, так как редко попадаются на глаза человеку, пишет "Моя планета" со ссылкой на издание The Straits Times. Особь размером 6,3 м будет передана в Музей Виктории в Мельбурне для изучения. Как признаются сотрудники, за 160 лет им приходилось иметь дело только с тремя животными этого вида.

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Австралийским ученым предстоит исследовать содержимое желудка выловленной акулы, взять образцы тканей и провести анализ костей, чтобы узнать больше о генетике, питании и истории жизни данной особи. Голова и плавники будут использованы для создания полномасштабной модели животного, которое относится к уязвимым видам, находящимся под угрозой уничтожения.

Гигантская акула - вторая по величине рыба на планете после китовой акулы. Однако, в отличие от последней, она малоизучена, так как редко выходит из глубин океана на поверхность. Как отмечают музейные работники, гигантская акула лучше изучена в Северном полушарии, о южной популяции сведений недостаточно. "Поскольку гигантская акула не нуждается в воздухе, как киты и дельфины, ее не так часто можно увидеть на поверхности и мы понятия не имеем, сколько этих животных живет в океанах", - рассказала сотрудница музея Дайан Брей.

Гигантские акулы могут вырастать до 12–15 м и достигать веса 4 т. Питаются животные планктоном, плавая с открытым ртом и фильтруя содержимое воды через жабры. Таким образом гигантская акула в состоянии фильтровать до 2 тыс. т воды в час. В отличие от других акул, гигантские имеют крошечные зубы - около 2 мм.